Aconteceu na Taça da Escócia: viu o vermelho, não gostou da decisão e quem pagou foi o adversário... com uma bolada

O Dunbar United-University of Stirling, encontro a contar para a Taça da Escócia, foi notícia por momentos menos bons. Darren Smith viu o segundo amarelo já perto do fim do jogo que a sua equipa, que jogava com visitada, perdeu por 3-1. O jogador não gostou da cartolina vermelha mostrada pelo árbitro, pegou na bola e atirou-a ostensivamente contra o adversário que estava no chão. Agora, Smith enfrenta um possível castigo de 12 jogos pela conduta anti-desportiva. O Dunbar United já pediu desculpa aos adversários e aos adeptos pelo comportamento do seu jogador.