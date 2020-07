«Acorda Sporting»: Juve Leo mostra nova tarja de contestação à direção dos leões

A carregar o vídeo ...

A claque leonina Juve Leo publicou, esta quinta-feira, um vídeo onde mostra uma nova tarja em tom de contestação à direção do Sporting, desta vez exibida na 2.ª circular, em Lisboa. Nas redes sociais, o GOA apela à união de todos os adeptos leoninos afirmando que os órgãos sociais do clube "não têm as mínimas condições para continuar a liderar o Sporting Clube de Portugal". "Está na hora de todos os Sportinguistas acordarem e se unirem na defesa do Sporting Clube de Portugal. É o futuro do Sporting que está em causa, a cada dia que passa, esta Direção envergonha e mancha a centenária história deste enorme clube, agora até de caloteiros somos apelidados. Será que não ouvem os sócios? Mostrem que não estão agarrados ao poder e deixem os sócios decidirem o futuro do clube. Está à vista de todos, que estes órgãos sociais não têm as mínimas condições para continuar a liderar o Sporting Clube de Portugal.

Façam um favor ao Sporting e demitam-se, sejam democráticos e deem a palavra aos verdadeiros donos do clube, os sócios."