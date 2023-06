«Acredito em vocês!»: Evra deixa mensagem ao Estrela da Amadora... e em português

A carregar o vídeo ...

O Estrela da Amadora defronta amanhã o Marítimo, na segunda mão do playoff - que pode dar a promoção à Liga Bwin da equipa da Reboleira ou a permanência dos insulares -, e Patrice Evra, antigo internacional, investidor do Estrela através do grupo norte-americano My Football Club (MYFC), deixou uma mensagem nas redes sociais à equipa... e em português! Na primeira mão, recorde-se, o Estrela venceu por 2-1. (Vídeo Instagram/Evra)