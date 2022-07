Marcos Acuña do céu ao inferno em Alvalade: aplaudido a abrir e insultado à saída

A carregar o vídeo ...

Marcos Acuña voltou esta noite a Alvalade, agora ao serviço do Sevilha, para o Troféu Cinco Violinos. Com passado no Sporting, o extremo foi aplaudido pelos adeptos leoninos antes do apito inicial. No entanto, tudo mudou na segunda parte, quando Acuña, num lance em que pediu a Trincão para esperar pela interrupção do jogo e depois prosseguiu, despertou a ira das bancadas. Além do amarelo, foi insultado pelos simpatizantes sportinguistas e substituído pouco depois...