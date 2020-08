A carregar o vídeo ...

Num dia em que o Sporting joga no Algarve diante do Belenenses SAD, Marcos Acuña partilhou nas redes sociais um vídeo no qual mostra como tem mantido a forma enquanto espera a decisão quanto ao seu futuro. Nas reações, Rodrigo Battaglia, um ex-leão, não resistiu em chamar o compatriota de 'Rocky'.