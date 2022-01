Adama Traoré de regresso a 'casa'? As mudanças físicas são impressionantes

Sete anos depois de ter partido para Inglaterra, na altura para representar o Aston Villa, Adama Traoré poderá estar de volta ao Barcelona e nada melhor do que lembrar a marca que o então jovem deixou nos catalães. Chegou a La Masia com apenas 8 anos e rapidamente se evidenciou, tornando-se pelo caminho no nono mais jovem de sempre a vestir a camisola da equipa principal - entrou para o lugar de Neymar, diante do Granada, em 2013. E o que dizer das diferenças no corpo do avançado dessa altura com o 'caparro' que tem agora? (vídeo: One Football)