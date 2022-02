Adama Traoré já pisou o relvado de Camp Nou: «O Barcelona sempre foi a minha casa»

A carregar o vídeo ...

Formado nas escolas do Barcelona, Adama Traoré regressou aos blaugrana, agora para representar a equipa principal. O jogador chega do Wolverhampton com muita vontade de ajudar os novos companheiros: "O Barcelona sempre foi a minha casa", explicou o possante futebolista. "Quero demonstrar o meu talento no 1x1, desequilibrar, tentar marcar... O mais importante é ser competitivo, independentemente da equipa que esteja à nossa frente. Ganhar e ir com tudo."