Galeno entrou no clássico para colocar um ponto final na questão. Depois de ter 'forçado' o penálti que valeu o segundo golo a Uribe, ao cabecear para o corte com o braço de Porro, o brasileiro voltou a estar envolvido num castigo máximo, agora ao ser derrubado por Adán. Chamado à cobrança, o brasileiro não falhou e fez o 3-0 do FC Porto diante do Sporting