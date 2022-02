A carregar o vídeo ...

Jane Chiazza, adepta de 54 anos do Palmeiras, levou um cartaz dedicado aos jogadores do Palmeiras e ao técnico Abel Ferreira para a porta do centro de treinos de clube, de forma a agradecer pelo desempenho da equipa brasileira - que diz amar - na competição, em que, recorde-se, foi derrotada na final pelo Chelsea. [Vídeo: Youtube]