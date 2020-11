Adepto 'aperta' Griezmann: «O Messi é para ser respeitado»

A carregar o vídeo ...

Não está mesmo nada fácil a situação no Barcelona... Um dia depois das palavras bombásticas de Leo Messi , a propósito daquilo que dissera o antigo empresário de Antoine Griezmann a seu respeito, o avançado francês acabou esta quinta-feira por ser 'apertado' por um fã na saída do centro de treinos do clube. "O Messi é para ser respeitado", gritou o fã em causa, enquanto tentava que o gaulês lhe abrisse o vidro do carro.