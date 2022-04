Adepto atira garrafa de 1,5 litros a basquetebolista espanhola durante jogo

A carregar o vídeo ...

O encontro entre Umana Reyer e Mersin Yenisehir Bld, das meias-finais da Eurocup feminina, ficou marcado por uma cena incrível já nos instantes finais, quando um fã da formação de Mersin decidiu lançar uma garrafa de litro e meio para a zona onde a espanhola Astou Ndour estava, na altura pronta para fazer um lance livre. Ndour ficou incrédula com a situação, isto enquanto o adepto em causa... reclamava como se tivesse razão! No final, refira-se, a espanhola acertou o derradeiro lance livre, acabou com 18 pontos e o Umana Reyer venceu por 85-80 para se apurar para a decisão da prova.