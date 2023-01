A carregar o vídeo ...

O senhor Manuel Gonçalves, residente no Lar da Santa Casa da Misericórdia de Arouca, celebrou 102 anos de vida no passado dia 26 de janeiro. Apaixonado pelo clube, que ainda hoje acompanha regularmente pela televisão, vivia o sonho de conhecer o treinador do FC Arouca, Armando Evangelista. Esta sexta-feira, o treinador cumpriu o desejo e visitou o Sr. Manuel.