Adepto do Ath. Bilbao atira-se de um semáforo à espera que o amparassem: o resultado foi este

Um adepto equipado com as cores do Athletic Bilbao subiu ao topo de um semáforo e atirou-se - pensando que alguém iria amparar a queda -, caindo com estrondo no chão minutos antes do início da final da Taça do Rei, frente à Real Sociedad. Uma coisa é certa, independentemente do resultado de hoje, alguém terá muitas dificuldades em dormir...