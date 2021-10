A carregar o vídeo ...

Depois do clássico com o Real Madrid muitos adeptos do Barcelona aguardaram pela saída dos jogadores no exterior do Camp Nou. Quando uma ambulância deixava o estádio, um dos adeptos gritou por... Ousmane Dembelé, extremo francês que desde que chegou aos blaugrana, no verão de 2017, tem sofrido várias lesões. [Vídeo: Twitter]