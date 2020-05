Adepto do Bayern armou-se em esperto e teve de devolver camisola

A carregar o vídeo ...

Quando pesquisamos vídeos sobre Joshua Kimmich, jogador do Bayern de Munique que hoje até marcou golo no duelo com o Borussia Dortmund, 'tropeçamos' quase sempre neste vídeo viral. Tudo aconteceu quando o lateral que também pode jogar a médio ofereceu uma camisola a um jovem adepto. Ou outro seguido bávaro, mais 'maduro', tentou resgatar o item, mas foi obrigado a devolver... E a cara que fez após ser 'apanhado' é impagável...