Adepto do PSG esfaqueado em Itália: as imagens da invasão de ultras do Milan antes do jogo da Champions

A imprensa italiana avança, nas últimas horas, que dois polícias ficaram feridos e um adepto do PSG foi hospitalizado em estado grave depois de ter sido esfaqueado nas pernas por ultras do Milan que, na noite desta segunda-feira, invadiram uma zona da cidade italiana onde se encontravam fãs do emblema francês. As autoridades foram obrigadas a intervir para serenar os ânimos, numa operação que se revelou bastante complicada, uma vez que os ultras em questão estavam 'equipados', entre outros objetos, com barras metálicas. As duas equipas, refira-se, defrontam-se esta noite para a Liga dos Campeões em San Siro, pelas 20 horas. (Vídeo: Twitter/Hooligans CZ)