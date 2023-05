Adepto entra num campo de futebol no Peru e 'dribla' mais uma dezenas de agentes de autoridade

A carregar o vídeo ...

Sporting Cristal-The Strongest revelou um momento pouco normal, ainda para mais por se tratar de um jogo da Libertadores, a maior competição de futebol da América do Sul. Um adepto entrou no relvado, no Peru, aos 20 minutos de jogo e conseguiu 'driblar' mais de uma dezena de agentes de autoridade e seguranças do recinto... mas não escapou.