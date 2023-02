Adepto entrou em campo na Colômbia para agredir jogador... que respondeu e foi expulso!

A carregar o vídeo ...

O jogo entre o Tolima e o Millonarios, na Colômbia, estava prestes a arrancar quando aconteceu o impensável. Um adepto entrou no relvado e agrediu Daniel Cataño. O jogador do Tolima não se conteve e reagiu, carregando sobre as costas do agressor. O árbitro Wilmar Roldán expulsou o futebolista em causa e o jogo não chegou a começar, encontrando-se suspenso quando deveria ter principiado às 23 horas de Lisboa, deste domingo.