Adepto entrou em campo para festejar 3º golo do FC Porto, partiu banco e foi levado pela GNR

Houve um momento de tensão durante a festa azul e branca na Amoreira. Um adepto afeto ao FC Porto entrou no relvado para festejar o terceiro golo dos dragões que garantiu o triunfo no terreno do Estoril. A Guarda Nacional Republicana presente junto às quatro linhas identificou o invasor e levou-o para fora do recinto, não sem antes o adepto portista partir um dos bancos de suplentes do Estádio António Coimbra da Mota. [Vídeo: Record]