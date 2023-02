A carregar o vídeo ...

Um adepto envolveu-se em cena de pancadaria com um outro adepto antes do início da partida entre West Ham e Chelsea, a contar para a 23.ª jornada da Premier League, e acabou... a 'dormir'. No final, foi transportado daquela zona circundante do estádio olímpico de Londres de cadeira de rodas e com o lábio aberto.