Adepto faz confissão a Messi e nem o argentino aguenta o sorriso

Messi foi decisivo para a vitória expressiva do Barcelona frente ao Betis, este sábado. O argentino começou o jogo no banco durante a 1.ª parte do encontro e a equipa sentiu dificuldades em 'arrancar', tendo chegado ao intervalo empatado (1-1). Messi entrou para a 2.ª parte e bisou - um dos golos foi de penálti - tendo contribuído de forma magistral para o 5-2 final . À saída de Camp Nou, o craque foi 'apanhado' por um grupo de adeptos que fez questão de mostrar toda a admiração que sentem pelo 10 argentino: "Gosto mais de ti do que do meu pai", gritou um fã.