No final do Equador-Argentina (1-1) desta quarta-feira, um adepto da equipa da casa conseguiu escapar à segurança e invadir o relvado, correndo até Messi para pedir uma 'selfie'. O problema é que o fã em questão acabou por ser algo 'bruto' com o argentino, fazendo com que este reagisse aconselhando calma.