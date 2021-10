A carregar o vídeo ...

O jogo particular entre San Jose Earthquakes, dos Estados Unidos, e o Cruz Azul, do México, foi tudo menos amigável. A certa altura, gerou-se uma confusão entre os jogadores e um adepto entrou no relvado. Deu um soco num jogador e acabou derrubado por Chris Wondolowski, avançado do San Jose Earthquakes.