Na África do Sul, um adepto descontente com a atuação do árbitro da partida entre Luka Ball Controllers e Polokwane City Rovers, da 3ª divisão sul-africana, 'protestou'... ao volante de um BMW. O desafio, que decorreu no passado fim de semana, acabou suspenso por falta de condições de segurança (Video: Twitter]