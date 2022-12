Adepto marcou este cesto do meio-campo no Benfica-FC Porto e ganhou viagem aos EUA para ver Neemias

A carregar o vídeo ...

Numa das pausas no Benfica-FC Porto em basquetebol (Liga Betclic), disputado na passada sexta-feira, um adepto que assistia ao encontro foi desafiado a lançar desde o meio-campo. Com apenas uma tentativa, conseguiu mesmo converter e como recompensa ganhou uma viagem à Califórnia para ver Neemias Queta - uma iniciativa do main sponsor do campeonato português. No Pavilhão da Luz, até os jogadores encarnados e portistas fizeram questão de cumprimentar este adepto pelo feito.