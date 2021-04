Adepto nu invade Granada-Man. United, atira-se para o chão e rebola na relva

A carregar o vídeo ...

O encontro entre Granada e Man. United, da Liga Europa, ainda ia nos primeiros instantes quando um adepto (que nem podia estar dentro do estádio) decidiu chamar a si o protagonismo, ao invadir o relvado... nu. A realização do encontro ainda captou o momento inicialmente, mas rapidamente apontou o foco para outro ponto do relvado, mas a verdade é que a imagem rapidamente se tornou viral nas redes sociais. A invasão, refira-se, acabou com o invasor deitado no relvado, a rebolar, antes de ser definitivamente travado pelos seguranças.