O embate entre Atlas e Monterrey, no México, ficou marcado por episódio ao intervalo no Estádio Jalisco. Um adepto do Atlas aproveitou para pedir a namorada em casa para todo o estádio ser testemunha. A sua mais-do-que-tudo não pareceu convencida e a resposta deixou o público surpreendido: ela disse 'não'!