Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, respondia a algumas perguntas de adeptos no seu canal de Youtube quando foi surpreendido por uma questão que lhe provocou um ataque de riso. "És virgem", perguntava o adepto. O jovem jogador brasileiro, de 19 anos, acabou por não responder... (Vídeo 'As')