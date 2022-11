A carregar o vídeo ...

Mario Ferri, o adepto que esta terça-feira invadiu o relvado do Portugal-Uruguai (2-0) e que acabou por ser libertado pela polícia do Qatar, contou tudo sobre a ação nas suas redes sociais - em vídeos que acabariam posteriormente por ser apagados. Das suas motivações ao encontro com Gianni Infantino, Ferri não deixou nada por dizer.