Adepto saudita celebra à Ronaldo e faz pedido ao México: «Tirem o Messi do Mundial'2022»

A carregar o vídeo ...

Um adepto saudita protagonizou ontem um momento divertido na emissão da FOX Sports, quando decidiu invadir a intervenção de uma jornalista a partir de Doha de uma forma peculiar. Primeiro surgiu em segundo plano a celebrar à Cristiano Ronaldo e, depois, com o microfone à sua frente, frente um pedido aos mexicanos: "tirem o Messi do Mundial". O México, refira-se, enfrenta esta noite precisamente os argentinos, num jogo decisivo para ambas as equipas...