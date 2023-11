Adepto veio de propósito de Pontevedra para recolher autógrafos dos craques do Sp. Braga

A carregar o vídeo ...

O Sp. Braga está a caminho de Madrid, onde vai defrontar o Real Madrid para a Liga dos Campeões. A comitiva liderada pelo presidente António Salvador viaja em voo charter rumo à capital espanhola, numa manhã em que os jogadores foram muito assediados para fotografias e autógrafos no aeroporto. Particularmente por um adepto que arrancou autógrafos a quase todos os jogadores, bem percetível nas nossas imagens. "Acho que me faltou só um", disse-nos depois de todos terem embarcado. O adepto é espanhol e veio propositadamente de Pontevedra, na Galiza, para recolher assinaturas: "Faço isto com várias equipas europeias, sou meio maluco... Sabe onde está hospedado o Antuérpia?" Bem, não sera difícil adivinhar para onde seguiu este adepto espanhol...