Os fãs do Al-Ittihad, orientado por Nuno Espírito Santo, tentam desestabilizar Cristiano Ronaldo. O adversário do Al Nassr na Supertaça da Arábia Saudita foram ouvidos a gritar por várias vezes o nome de... Lionel Messi. O craque argentino do PSG já foi, inclusivamente, apontado ao Al Hilal e tem dividido os prémios individuais com o capitão da Seleção Nacional na última temporada e meia.