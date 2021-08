A carregar o vídeo ...

A comitiva do Benfica já chegou a Portugal, depois de esta terça-feira ter eliminado os holandeses do PSV Eindhoven no playoff da Liga dos Campeões. Alguns adeptos estiveram presentes e apoiaram os jogadores e equipa técnica da equipa na chegada ao aeroporto de Figo Maduro. Os autocarros do Benfica seguem agora para o Seixal. [Vídeo: CMTV]