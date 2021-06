A carregar o vídeo ...

Neymar foi 'atropelado' por adeptos à porta do hotel da seleção brasileira, que furaram o bloqueio da segurança e conseguiram chegar perto do jogador. Um deles atirou-se para o chão fez-lhe inclusivamente um 'carrinho'. O avançado saiu do 'aperto' a coxear. (Vídeo Twitter)