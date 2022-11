A carregar o vídeo ...

A Arábia Saudita registou, esta terça-feira, uma vitória histórica sobre a Argentina no jogo inaugural do grupo C do Mundial'2022 (2-1) , triunfo muito festejado dentro e fora do Lusail Stadium, com os adeptos da equipa do Médio Oriente a aproveitarem a ocasião para 'picarem' Messi com o famoso festejo de... Cristiano Ronaldo. (: Marca)