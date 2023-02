Adeptos de B. Mönchengladbach e Bayern disputaram jogo do silêncio durante o encontro e o resultado foi hilariante

A carregar o vídeo ...

A Sky Sports Germany propôs que um grupo de adeptos do Borussia Mönchengladbach e Bayern Munique se defrontassem... no jogo do silêncio e durante o encontro da Bundesliga entre as duas equipas. A equipa de fãs mais silenciosa venceria esta disputa e amealharia não só camisolas autografadas como um troféu e um prémio monetário de valor a determinar mas ainda que reduzido. Por cada ruído emitido, um árbitro penalizaria uma das equipas. No campo de futebol, o Borussia Mönchengladbach levou a melhor e é normal que os ânimos estivessem mais espicaçados do lado da equipa da casa...