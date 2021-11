Adeptos de FC Porto e AC Milan já começaram a chegar a San Siro

A carregar o vídeo ...

O AC Milan e o FC Porto encontram-se esta quarta-feiras às 17h45, em jogo a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Apesar do tempo não estar nas melhores condições, com a chuva a fazer-se sentir em Milão, são já vários os adeptos que se encontram nas imediações do Estádio San Siro para ver o jogo que pode marcar o 'adeus' do AC Milan às competições europeias e garantir a continuidade do FC Porto, pelo menos na Liga Europa. [Créditos: Vídeo/Record]