Adeptos do Aberdeen atiraram bolas de neve ao guarda-redes do HJK e jogo foi suspenso

O jogo entre o HJK Helsínquia e o Aberdeen, a contar para a 5.ª jornada do Grupo G da Liga Conferência, ficou marcado por um episódio um tanto o quanto... engraçado. A partida, que se realizou na capital da Finlândia, foi momentaneamente suspensa devido ao facto de os adeptos visitantes, ou seja, do Aberdeen, não paravam de lançar bolas de neve ao guarda-redes do HJK. O árbitro interrompeu a partida, conversou com o quarto árbitro e com o delegado para o jogo, e depois pediu ao guardião do HJK que colocasse a bola a rolar. [Vídeo: Archie Rhind-Tutt/X]