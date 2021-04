A carregar o vídeo ...

Centenas de adeptos do Arsenal juntaram-se esta sexta-feira junto ao Emirates, antes do jogo com o Everton , para protestar contra Stan Kroenke, dono do clube londrino, e exigir a sua demissão. Recorde-se que os gunners estiveram entre os fundadores da Superliga Europeia, ideia já abandonada e que levou mesmo oclube a pedir desculpa