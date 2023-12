Adeptos do At. Madrid pisam, riscam e deixam garrafas na placa de João Félix

A carregar o vídeo ...

Como se não bastasse a rivalidade natural entre Barcelona e Atlético Madrid, o facto de João Félix ter, recentemente, trocado os colchoneros pela equipa catalã por empréstimo e até lhes ter marcado um golo também não tem ajudado à festa. O 'El Chiringuito' partilhou, nas redes sociais, imagens do que alguns adeptos têm feito à placa do internacional português no Estádio Cívitas Metropolitano, entre riscos, pisões e outros gestos menos bonitos. (: El Chiringuito)