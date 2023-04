A carregar o vídeo ...

O futuro de Lionel Messi tem sido tema da imprensa europeia nos últimos dias. O avançado argentino foi assobiado pelos próprios adeptos, do PSG, mas na Catalunha o carinho pelo campeão do Mundo e melhor jogador do último Mundial é outro. Ao minuto 10 do clássico com o Real Madrid, em Camp Nou, os adeptos do Barcelona gritaram o nome de Messi.