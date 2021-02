A carregar o vídeo ...

Barcelona e Paris SG defrontam-se esta noite, pelas 20 horas, no relvado de Camp Nou, mas o duelo já começou fora das quatro linhas, com um grupo de adeptos dos catalães a decidir já madrugada dentro perturbar o descanso dos adversários, lançando junto do hotel fogo de artifício. Veremos se a tática resulta...