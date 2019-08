A carregar o vídeo ...

Os adeptos do Bayern Munique, até há uma semana, estavam preocupados com a falta de reforços para a equipa. No entanto, com as chegadas de Perisic e, principalmente, Philippe Coutinho, já se mostram mais confiantes. Apontam a mais uma conquista da Bundelisga e esperam chegar muito longe na Liga dos Campeões. [Vídeo: Omnisports].