A convivência de adeptos de clubes rivais também pode ser positiva e foi isso que aconteceu ontem, no Estádio da Luz. No final do encontro do Benfica com o Toulouse, na primeira mão do playoff da Liga Europa, que os encarnados venceram, por, adeptos dos dois clubes trocaram cachecóis na bancada. (Vídeo Twitter)