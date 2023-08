A carregar o vídeo ...

Os adeptos do Boavista comemoraram esta segunda-feira o 120.º aniversário do clube com uma grande coreografia no relvado do Estádio do Bessa. O momento foi partilhado nas redes sociais do clube, com a música 'Thunderstruck', da banda australiana AC/DC, como pano de fundo. [Vídeo: Boavista FC]