Adeptos do Boca em lágrimas após serem roubados e agredidos em Copacabana: «Não viajámos para isto»

A carregar o vídeo ...

Três adeptos do Boca Juniors que viajaram do México para assistir à final da Taça Libertadores amanhã, no Maracanã, frente ao Fluminense, estiveram envolvidos nada Conmebol, na praia de Copacabana, e queixam-se que, além de agredidos, foram também roubados. (Vídeo TNT Argentina/Twitter)