Adeptos do Celtic dedicam cântico a Jota ao ritmo de... 'Dragostea Din Tei' dos O-Zone

Jota é um dos nomes mais acarinhados pelos fãs do Celtic e esta semana foi mesmo brindado com um cântico especial vindo das bancadas. Uma nova música, ao ritmo da emblemática canção 'Dragostea Din Tei', dos O-Zone, que curiosamente fez parte da juventude do próprio avançado português.



Ainda que a tradução perca a rima, cá vai em português: "Quando marcas fazes o Celtic cantar, Jota na ala, Jota na ala. Jota Jota na ala, sempre que tens a bola nós sabemos. Vai haver um golo, da nossa super estrela de Portugal".