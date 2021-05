A carregar o vídeo ...

A viver um momento complicado em termos desportivos, já que ainda não assegurou a permanência, o Famalicão recebeu uma dose extra de incentivo antes do jogo com o Santa Clara. Assim, algumas centenas de adeptos fizeram questão de receber a equipa com cânticos e aplausos, dando mostras de que não vai faltar apoio até ao fim da época. [Vídeo: Record]