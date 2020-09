A carregar o vídeo ...

O Farense defronta esta tarde o Nacional na segunda jornada da 1ª Liga. Apesar de ainda não poderem entrar no estádio, os adeptos do emblema algarvio fizeram questão de apoiar a equipa no regresso do futebol de primeira a Faro, juntando-se na Baixa da cidade em grande ambiente de festa. [Vídeo: Instagram Duarte Jacinto]