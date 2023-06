Adeptos do FC Porto celebram Taça de Portugal nos Aliados

A carregar o vídeo ...

Como já é tradição nas conquistas do FC Porto os adeptos começaram a concentrar-se na Avenida dos Aliados, em frente ao emblemático edifício da Câmara Municipal, mal terminou o desafio no Jamor para comemorar a conquista da Taça de Portugal, mas a grande manifestação de apoio deve acontecer junto ao Estádio do Dragão de madrugada, quando a equipa regressar à cidade Invicta.